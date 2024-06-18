Şanlıurfa kavuruluyor! Termometreler çıldırdı: Tam 48 dereceyi gördü

18 Haziran 2024 16:48 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 16:54

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor. Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.

VATANDAŞLAR GÖLGELERE AKIN ETTİ

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.