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Şanlıurfa kavuruluyor! Termometreler çıldırdı: Tam 48 dereceyi gördü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 16:48 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 16:54
Şanlıurfa kavuruluyor! Termometreler çıldırdı: Tam 48 dereceyi gördü

Türkiye sıcak hava ile kavrulurken Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor. Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.

Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor

VATANDAŞLAR GÖLGELERE AKIN ETTİ 

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.
Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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