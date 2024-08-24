Şanlıurfa’da akılalmaz dolandırıcılık: Banker Bilo filmini hatırlattı!

24 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 19:44

Şanlıurfa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandırılan şahıs, İzmir'de sahte kimliklerle yakalandı. Şüpheli H.A., kurbanlarına kamu görevlisi kimliğiyle yaklaşarak güvenlerini kazandı ve iş başvurusu yapmalarını sağladı. Ancak, iş yerine başlama vaatlerinin birer yalan olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri, şüphelinin peşine düşerek yaptığı kapsamlı bir soruşturma sonucunda, H.A.'nın sürekli yer değiştirdiğini ve farklı kimliklerle saklandığını tespit etti. H.A.'nın geçmişinde de benzer suçlara karıştığı ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Polis dolandırıcılık şüphelisi H.A. isimli şahsın İzmir'de saklandığı adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan H.A. isimli şahıs Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

BANKER BİLO’YU HATIRLATTI

Olay, Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Banker Bilo filmini hatırlattı. Bir dönemin en büyük hareketi olan Almanya'ya göç dalgasını işleyen filmde Bilo ve onun gibi köylü gençler, köylüleri paragöz Maho tarafından toplanan paralarla hayallerindeki işe kavuşacaklarını zanneder ancak Maho paralarını yiyerek, köylüleri mağdur eder.