Şanlıurfa'da bir mahalleyi sel bastı

02 May 2024 09:00 - Güncelleme : 02 May 2024 09:02

Gece saatlerinde, Suruç ilçesine bağlı Ekili Mahallesi Pınarbaşı Mezrasında oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada aniden gelen sel sularıyla büyük bir korku ve panik yaşadı.

Bulduğu her şeyi önüne katan sel suyu, köprünün girişini de tıkadı. Köprü girişinde biriken çalı ve ağaç dalları nedeniyle köprüde yıkılma tehlikesi de yaşandı. Çalı ve dalların bir kısmı suyun şiddetine kapılıp giderken kalanlar ise çağrılan iş makinesi tarafından temizlendi.

İlk belirlemelere göre şu ana kadar park halindeki bir otomobilin suya kapıldığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi.

YETKİLİLER UYARDI

Öte yandan Meteoroloji de Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Valiliği devletin bütün kurumlarını yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.