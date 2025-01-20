Şanlıurfa'da 'bu kadarı da olmaz' denilen olay! Kaçak elektrikle Bitcoin vurgunu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

20 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:29

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki ekipleri bile şaşkına çeviren bir baskın gerçekleştirildi. Bir tarlanın ortasında tuğlalarla kamufle edilmiş ve kaçak elektrikle kripto para (Bitcoin) üreten depo tespit edildi. Kaçak düzeneğin, günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiği belirlendi.1 Bitcoin üretimi için yaklaşık bin 450 kilovatsaat elektrik gerekiyor!

Kaçak elektrik kullanımını en yüksek görüldüğü bölge olan Güneydoğu Anadolu​'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Son olarak ekipler, Şanlıurfa​'nın Hilvan​ ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmayla kripto para​ üreten bir tesiste kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. TARLANIN ORTASINA KURDULAR Yapının tarlanın ortasına kurulduğu ve tuğlalarla kamufle edildiği görüldü. Yine yapının 2 bin 500 kilovolt gücündeki kayıt dışı trafoyla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Kaçak düzeneğin, günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiği de belirlendi. Kaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatılırken sorumluların belirlenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. YÜZDE 37'LERE KADAR DÜŞTÜ Öte yandan kaçak elektrik kullanımında Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekiyordu. Bölgede yüzde 76'ları bulan kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede önemli bir mesafe kat edildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 76’dan yüzde 37’ye düşürüldü. HARCANAN ENERJİ 167 ÜLKENİN YILLIK ELEKTRİK TÜKETİMİNİ AŞIYOR Bitcoin'in 2023'te tükettiği elektrik 154,9 milyar kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Bitcoin madenciliğinde ABD, Çin, Kazakistan, Kanada, Rusya en fazla paya sahip ülkeler arasında yer alıyor.