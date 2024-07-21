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Şanlıurfa’da çaya giren 2 kardeşten acı haber!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Temmuz 2024 20:43 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 20:57
Şanlıurfa’da çaya giren 2 kardeşten acı haber!

Şanlıurfa'da serinlemek için çaya giren 5 ve 8 yaşındaki iki kardeş boğuldu. Hareketsiz halde bulunan çocuklar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için çaya giren iki küçük kardeş boğuldu. Kırsal Altınahır Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan Zilan (8) ve Mustafa Kurumlu'dan (5) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

HAREKETSİZ BULUNDULAR

Yapılan çalışma sonucu, kardeşlerin, mahalle yakınlarındaki Karahisar Çayı'na girdikleri belirlendi. Hareketsiz halde bulunan çocuklar, sudan çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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