Şanlıurfa'da çıkan yangında 200 ton saman kül oldu 

17 Haziran 2024 19:25 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 19:29

Şanlıurfa Siverek'te meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Hem itfaiye ekipleri hem de vatandaşlar yangına müdahale ederken yoğun çaba sonrasında yangının mahalledeki evlere sıçraması önlendi.

200 TON SAMAN KÜL OLDU!

Yangın maddi hasara yol açarken yanklaşık 100 dönümlük ekili alan ve 200 ton saman tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.