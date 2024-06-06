Şanlıurfa’da damattan istenilenler pes dedirtti! Sosyal medyada gündem oldu

06 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:14

Aşiret düğününü değil sanki döviz bürosu! Takılan takılar dudak uçuklattı

Aşiret düğününü değil sanki döviz bürosu! Takılan takılar dudak uçuklattı

3 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 1 milyon 258 bin TL'lik altın ve para takıldı!

3 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 1 milyon 258 bin TL'lik altın ve para takıldı!

Sosyal medyadan paylaşılan bir evlilik listesi kullanıcıları şaşkına çevirdi. Başlık parasıyla başlayan listede evde kullanılacak beyaz eşyaların rengine kadar kalem kalem detaylar yer aldı.

YÜZÜK, GÜMÜŞ KEMER, HALEP ZİNCİRİ...

Gelin ve ailesi erkek tarafından takı olarak 25 gram 6 adet bilezik, hint küpesi, orta boy madonna kolye, 8 çeyrekli bilezik, 3 çeyrekli yüzük ve 3 yüzük, gümüş kemer, kapı arası yarım altın, yarım metre halep zinciri istedi.

Ev eşyalarının da yer aldığı listede gelinin 3 elbise, 3 tane ayakkabı ve 3 tane çanta ile Ferace marka manto istemesi ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü listeyi yorum yağmuruna tuttu.