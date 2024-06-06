Şanlıurfa’da damattan istenilenler pes dedirtti! Sosyal medyada gündem oldu
06 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:14
Şanlıurfa'da düğün öncesi gelin ve ailesinin erkek tarafından istediklerini yazdığı bir liste sosyal medyada gündem oldu. Takılardan, başlık parasına, gümüş kemerden ev eşyasına kadar uzanan liste hem güldürdü hem tepki çekti.
Sosyal medyadan paylaşılan bir evlilik listesi kullanıcıları şaşkına çevirdi. Başlık parasıyla başlayan listede evde kullanılacak beyaz eşyaların rengine kadar kalem kalem detaylar yer aldı.
YÜZÜK, GÜMÜŞ KEMER, HALEP ZİNCİRİ...
Gelin ve ailesi erkek tarafından takı olarak 25 gram 6 adet bilezik, hint küpesi, orta boy madonna kolye, 8 çeyrekli bilezik, 3 çeyrekli yüzük ve 3 yüzük, gümüş kemer, kapı arası yarım altın, yarım metre halep zinciri istedi.
Ev eşyalarının da yer aldığı listede gelinin 3 elbise, 3 tane ayakkabı ve 3 tane çanta ile Ferace marka manto istemesi ise sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü listeyi yorum yağmuruna tuttu.