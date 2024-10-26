Şanlıurfa'da ev yangını: 2'nci kattan böyle atladılar

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

26 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 09:11

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında mahsur kalan 2 çocuk, vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.