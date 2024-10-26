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Şanlıurfa'da ev yangını: 2'nci kattan böyle atladılar

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 09:11

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında mahsur kalan 2 çocuk, vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞanlıurfaAkçakale​ ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi​ 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede yangın​ çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR BATTANİYE AÇTI

Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk​, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Çocukların atlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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