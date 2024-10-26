Şanlıurfa'da ev yangını: 2'nci kattan böyle atladılar
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında mahsur kalan 2 çocuk, vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
VATANDAŞLAR BATTANİYE AÇTI
Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Çocukların atlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.