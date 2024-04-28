Şanlıurfa'da feci ev yangını: Anne öldü, gelini ağır yaralandı!

28 Nisan 2024 18:50 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 19:16

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Dindek Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, trajik bir sona yol açtı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için yoğun mücadele verdi.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!

Yaralılardan 48 yaşındaki Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, gelininin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.