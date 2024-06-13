Şanlıurfa'da feci kaza! Çarpışmanın etkisiyle şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Haziran 2024 10:32 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:42
Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da Mehmet Cemal Bayar yönetimindeki kamyonet, İhsan Kaya kontrolündeki panelvanla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole uçtu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı