02 May 2024 09:26 - Güncelleme : 02 May 2024 09:29
Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonet ve otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin karıştığı feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada yaralanan 10 kişi en yakın hastaneye sevk edildi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da gece saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Günal A. kontrolündeki kamyonet, Bozova-Hilvan kara yolunun Muhammed K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Feci kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı