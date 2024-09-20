Şanlıurfa’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

20 Eylül 2024 17:58 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 18:10

Şanlıurfa minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Suruç​ ilçesinde minibüs​ ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Mehmet Esen yönetimindeki 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma yapan minibüs, yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Suruç çevre yolunda Zeki Karabulut idaresindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

9 YARALI VAR!

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1’İNİN DURUMU AĞIR

Hafif ticari araç​ sürücüsü Zeki Karabulut, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yarlılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.