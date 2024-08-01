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Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 22:29 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:56

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobillerin parka giden kalabalığın arasına dalması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobiller parktaki kalabalığa daldı. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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