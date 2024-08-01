Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobil kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar

01 Ağustos 2024 22:29 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 22:56

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobiller parktaki kalabalığa daldı. Feci kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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