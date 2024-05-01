01 May 2024 21:54 - Güncelleme : 01 May 2024 21:56
Şanlıurfa’da feci vinç kazası: Ölü ve yaralı var!
Şanlıurfa’da vinçten düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. İşçilerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde vinçten düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı. İlçede faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını vinç sepetine binerek sökmeye çalışan Necati Er (44) ve B.K, sepetin kopması sonucu zemine düştü.
1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!
İşçilerden Er, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan B.K. ise 112 Acil Servis ekibince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı