Şanlıurfa'da havyan pazarında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

14 Haziran 2024 09:55 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 10:07

Şanlıurfa'da bu sabah hayvan pazarında dehşet dolu anlar yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grubun kavgasında silahlar konuşunca ortalık kan gölüne döndü.

Olay, sabah saatlerinde Siverek hayvan pazarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan ve olayla ilgisi bulunmayan 1 kişi hayatını kaybederken taraflardan 5 kişi de yaralandı.

Olayda bazı hayvanların da yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına kaydedildi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken insanların ise sağa sola kaçıştığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.