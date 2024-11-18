Şanlıurfa'da kahreden kaza! Bir aile yok oldu

18 Kasım 2024 12:42 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:42

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç taklalar atarak şarampole devrildi. Feci kazada araç sürücüsü ve 6 aylık oğlu hayatını kaybetti eşi ise ağır yaralandı.

Korkunç kaza, dün Siverek-Hilvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Eczacı Ceyhun Kafadenk (36) idaresindeki 31 APU 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak şarampole devrildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Kaza sürücü​ Ceyhun Kafadenk ile 6 aylık oğlu Mehmet Akif hayatını kaybetti. Eşi Fatma Kafadenk (28) ise ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla devlet hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne, Fatma Kafadenk'in sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.