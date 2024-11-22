Şanlıurfa'da kan donduran cinayet! Evde boğazı kesilmiş halde bulundu

22 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:18

Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç olayda kendisinden haber alınamayan Leyla Örün isimli kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu. Yapılan kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Şanlıurfa​'da bir kadın​ vahşice katledildi. Bir apartmanın 5'inci katında yaşayan Leyla Örün isimli kadından yakınları haber alamadı. Örün'ün evine giden yakınları kadının kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açmaları için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra içeri giren ekipler, kadının kanlar içerisinde boğazı kesilmiş halde yerde yattığını gördü.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri korkunç olayı çözmek için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.