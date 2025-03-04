Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçesi arasındaki karayolunda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Zeynel Abidin Uçar'ın kullandığı otomobil ile Müslüm Yılmaz'ın kullandığı otomobil Yanaloba kırsal mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynel Abidin Uçar (23), Müslüm Yılmaz (20), Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

VALİ ŞILDAK OLAY YERİNDE

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine giderek incelemede bulundu. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Hasan Şıldak, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.



Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.