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Şanlıurfa'da komşular sopalarla birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 19:42 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 19:48

Şanlıurfa'da komşular arasında sopalı kavga çıktı. Aidat mevzusu yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada 11 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek​ ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek ayırmak zorunda kaldı.

AİDAT TARTIŞMASI SOPALI KAVGAYA​ DÖNDÜ

Olay, Siverek’in Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aynı binada oturan komşu aileler arasında aidat konusu yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da komşular sopalarla birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var! - 1. Resim

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da komşular sopalarla birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var! - 2. Resim

Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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