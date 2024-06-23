Şanlıurfa'da korkutan yangın: Binada mahsur kalanlar dama sığındı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 02:04 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 02:08
Şanlıurfa'da dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalan 6 kişi dama sığınarak yardım bekledi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlere teslim olan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. çıktı. Dumanların sardığı binada mahsur kalan 6 kişi, dama çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Damda mahsur kalarak dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Durumları iyi olan vatandaşlar, ayakta tedavi edildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı