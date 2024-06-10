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Şanlıurfa'da 'kuduz' gerginliği! Eylemin ardından muhtarlığın kapısına dayandılar

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 15:23 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:27

Şanlıurfa’da sokak hayvanlarının toplatılmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları eylem yaptı. Eylem sırasında muhtarlığı basan göstericiler, kapıya “Dikkat kuduz risk bölgesi” tabelası asıp kapıya sprey boya ile 'katil' yazdılar. Çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi’nde eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arsında kavga çıktı. 

Türkiye’nin her bölgesinden Şanlıurfa’ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı bir eylem düzenledi.

Şanlıurfa'da 'kuduz' gerginliği! Mahalleyi basıp, muhtarlığın kapısına dayandılar - 1. Resim

KAPIYA 'KATİL' YAZDILAR

Eylemciler, muhtarlık binasına “Dikkat, kuduz risk bölgesi” yazılı tabelayı asıp kapıya sprey boya ile 'katil' yazdılar.

Şanlıurfa'da 'kuduz' gerginliği! Mahalleyi basıp, muhtarlığın kapısına dayandılar - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Batıkent Mahallesi’nde, 4 Haziran’da sokakta yürüyen Mustafa Şahin’e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şahin’i ısıran köpek, kuduz çıktı.

KÖPEĞE YAPILAN EZİYET TEPKİ ÇEKTİ

Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi’nde muhtarı Halil Kaya’nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı. Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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