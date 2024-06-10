Şanlıurfa'da 'kuduz' gerginliği! Eylemin ardından muhtarlığın kapısına dayandılar

10 Haziran 2024 15:23 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:27

Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi’nde eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arsında kavga çıktı.

Türkiye’nin her bölgesinden Şanlıurfa’ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı bir eylem düzenledi.

KAPIYA 'KATİL' YAZDILAR

Eylemciler, muhtarlık binasına “Dikkat, kuduz risk bölgesi” yazılı tabelayı asıp kapıya sprey boya ile 'katil' yazdılar.

NE OLMUŞTU?

Batıkent Mahallesi’nde, 4 Haziran’da sokakta yürüyen Mustafa Şahin’e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şahin’i ısıran köpek, kuduz çıktı.

KÖPEĞE YAPILAN EZİYET TEPKİ ÇEKTİ

Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi’nde muhtarı Halil Kaya’nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı. Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu.