Şanlıurfa'da 'kuduz' gerginliği! Eylemin ardından muhtarlığın kapısına dayandılar
Şanlıurfa’da sokak hayvanlarının toplatılmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları eylem yaptı. Eylem sırasında muhtarlığı basan göstericiler, kapıya “Dikkat kuduz risk bölgesi” tabelası asıp kapıya sprey boya ile 'katil' yazdılar. Çıkan arbedede 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi’nde eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arsında kavga çıktı.
Türkiye’nin her bölgesinden Şanlıurfa’ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı bir eylem düzenledi.
KAPIYA 'KATİL' YAZDILAR
Eylemciler, muhtarlık binasına “Dikkat, kuduz risk bölgesi” yazılı tabelayı asıp kapıya sprey boya ile 'katil' yazdılar.
NE OLMUŞTU?
Batıkent Mahallesi’nde, 4 Haziran’da sokakta yürüyen Mustafa Şahin’e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şahin’i ısıran köpek, kuduz çıktı.
KÖPEĞE YAPILAN EZİYET TEPKİ ÇEKTİ
Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi’nde muhtarı Halil Kaya’nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı. Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu.