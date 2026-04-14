SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Şanlıurfa'da okul saldırganının kimliği tespit edildi, tehdit mesajı da ortaya çıktı

Şanlıurfa'da Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'n silahlı saldırı gerçekleştiren ve sonrasında intihar eden öğrencinin saldırı öncesi tehdit mesajı ortaya çıktı. Ayrıca saldırganın kimliği de belli oldu.

GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 12:39

'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiren ve 19 kişiyi yaralayan öğrencinin tehdit ettiği yazı ortaya çıktı. Saldırı öncesi bir kullanıcı hesapla okulu tehdit eden saldırgan, ''Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak kunduzlar'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da okul saldırganının kimliği tespit edildi, tehdit mesajı da ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu belirlendi.
Saldırganın, okulda bir saldırı olacağını belirten tehditkar bir yazı yazdığı ortaya çıktı.
Yaralananlar arasında öğretmenler, polis, kantin işletmecisi ve öğrenciler bulunuyor.
Olayın ardından saldırganın polisin müdahalesiyle sıkıştırıldığı ve intihar ettiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lisede 16 kişinin yaralandığı olayda saldırganın 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen 1 polis ve bir kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenin okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi. Ömer Ket saldırının ardından intihar etmişti.

NE OLMUŞTU?

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda sivil jandarma ve öğrenci dahil olmak üzere 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrencilerin bazılarının silahlı saldırıdan kaçmak için camdan atladığı öğrenilirken, güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi.

VALİ HASAN ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valisi konuya ilişkin açıklama yaptı. 16 kişinin yaralandığını bildiren Vali Şıldak'ın açıklaması şöyle:

"12 yaralımızın tedavileri Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Okulun eski öğrencisi. Yalnızca 9'uncu sınıfı burada okumuş, sonra açık liseye geçmiş. 2007 doğumlu. Şahıs okul içerisinde polisin müdahalesiyle sıkıştırıldı orada kendi canına kıymak suretiyle ex olarak ele geçirildi. Olayı tüm boyutlarıyla inceleyeceğiz."

