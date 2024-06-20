Şanlıurfa’da otomobil silahla tarandı: 1 ölü, 1 yaralı

20 Haziran 2024 16:27 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:28

Şanlıurfa'da Viranşehir-Diyarbakır otoyolu üzerinde kanlı bir olay yaşandı. Demircik kırsal mahallesi civarında yol üzerinde seyreden bir araca kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan Ferhat Y. (24) ve Mehmet Y. (71) yaralandı.

GENÇ YAŞINDA HAYATINDAN OLDU

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferhat Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken saldırının failleri aranıyor.