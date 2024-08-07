Şanlıurfa'da skandal görüntü! Terörist başı Öcalan'ın pankartını astılar

07 Ağustos 2024 15:52 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:13

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Irak'ta PKK ile ilişkili 3 partiye siyaset yasağı geldi! Artık resmi yazışmalarda da adları terörist

Son dönemde eli kanlı terör örgütü PKK sempatizanlarının sistematik provokasyonu ve kışkırtma girişimlerini sürdürüyor. Birçok kentte halkı galeyana getirmek için fırsat kollayan provokatörler son olarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde skandal bir provokasyon daha imza attı.

DEM Parti Ceylanpınar Gençlik Meclisi'ne bağlı bazı provokatörler, Şanlıurfa'nın birçok yerine terörist başı Abdullah Öcalan'ın pankartlarını astı.

PANKARTTA BÖLÜCÜ İFADELER YER ALDI

DEM Parti Ceylanpınar Gençlik Meclisi'nin astığı pankartlarda "Biji Serok Apo" şeklinde bölücü ifadeler yer aldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde provokatörler yine devreye girmiş Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere sözde 'kürdistan' ilan ederek yaya geçitlerine "Peşi Peya" yazmışlardı.