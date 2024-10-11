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Şanlıurfa'da Togg alev topuna döndü! Gerçek şoke etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 12:32 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:51

Kaçak elektrik kullanımının en yaygın olduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da yaşanan bir olay dikkat çekti. Viranşehir'de yanan Togg aracının bulunduğu bölgede yapılan incelemelerde, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg​, Şanlıurfa'nın Viranşehir​ ilçesinde, şarj sırasında alev​ aldı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın​ sonrası Togg aracı hurda yığınına döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da Togg alev topuna döndü! Gerçek şoke etti - 1. Resim

TOGG ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay sonrası Togg tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim Cuma günü Viranşehir’ deki bir mülkte park halindeyken yangın çıkan T10X​ model araçta yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.

Yangının bataryadan kaynaklanmadığı vurgulanmış ve detaylı teknik incelemelerin başlatıldığı ifade edilmişti.

Şanlıurfa'da Togg alev topuna döndü! Gerçek şoke etti - 2. Resim

KAÇAK ELEKTRİKLE ŞARJ EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

İncelemelerin ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Alev alev yanan Togg T10X'in şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Şanlıurfa'da Togg alev topuna döndü! Gerçek şoke etti - 3. Resim

Bu durum, yangının elektrik hatlarındaki kaçak kullanım sebebiyle çıktığını doğruladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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