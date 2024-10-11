Şanlıurfa'da Togg alev topuna döndü! Gerçek şoke etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Ekim 2024 12:32 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:51

Kaçak elektrik kullanımının en yaygın olduğu illerden biri olan Şanlıurfa'da yaşanan bir olay dikkat çekti. Viranşehir'de yanan Togg aracının bulunduğu bölgede yapılan incelemelerde, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.