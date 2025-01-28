Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay! Vücudunun yarısı toprağa gömülü ceset bulundu

28 Ocak 2025 12:18 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:27

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vücudunun yarısı toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Cesedin 13 gündür kayıp olan 3 çocuk babası 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'a ait olduğu belirlendi.

Akçakale ilçesi Kepezli Mahallesi'nde vücudunun yarısı toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Hayvanlar tarafından parçalanan cesedi gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA

Olay yerine giden jandarma ekipleri, toprağı kazıp cesedi çıkarttı. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan cesedin kırsal Cevher Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'a ait olduğu belirlendi.

Ekipler, 13 gündür kayıp olan şahsın kim ya da kimler tarafından öldürülerek gömüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.