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Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay! Vücudunun yarısı toprağa gömülü ceset bulundu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 12:18 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:27
Şanlıurfa&#039;da tüyler ürperten olay! Vücudunun yarısı toprağa gömülü ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde vücudunun yarısı toprağa gömülü erkek cesedi bulundu. Cesedin 13 gündür kayıp olan 3 çocuk babası 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'a ait olduğu belirlendi.

Akçakale ilçesi Kepezli Mahallesi'nde vücudunun yarısı toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Hayvanlar tarafından parçalanan cesedi gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay! Vücudunun yarısı toprağa gömülü ceset bulundu - 1. Resim

DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA 

Olay yerine giden jandarma ekipleri, toprağı kazıp cesedi çıkarttı. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan cesedin kırsal Cevher Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'a ait olduğu belirlendi.

Ekipler, 13 gündür kayıp olan şahsın kim ya da kimler tarafından öldürülerek gömüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay! Vücudunun yarısı toprağa gömülü ceset bulundu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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