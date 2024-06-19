Şanlıurfa’da yangın paniği! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı

19 Haziran 2024 14:32 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:32

Son dakika! Çanakkale ve Uşak'ta orman yangını... Saatlerdir yanmaya devam ediyor

Son dakika! Çanakkale ve Uşak'ta orman yangını... Saatlerdir yanmaya devam ediyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Pınarbaşı Mezrasında, hasadı tamamlanan bir arazide yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yan tarafta bulunan bahçeye sıçradı.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNE DOĞRU İLERLEDİ

Ağaçları saran alevler daha sonra yerleşim yerine doğru ilerledi. Evlerin birkaç metre yakınına kadar ulaşan yangına vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti.

YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Kovalarla yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar evlerini ve eşyalarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Yangında maddi hasar oluştu.

Vatandaşların kendi çabasıyla söndürmeyi başardığı yangında binlerce liralık plastik, sulama borusu, kışlık odun ve ağaç yandı.

İTFAİYENİN GEÇ GELDİĞİ İDDİASI

İtfaiyeye haber vermelerine rağmen halen gelmediğini söyleyen ev sahiplerinden Mustafa Ada, ”Şu ana kadar 80 tane sulama borumuz yandı. Kendi imkanımızla söndürmeye çalışıyoruz” dedi.

İtfaiyenin geç geldiğini iddia eden Osman Ada, 2 saat önce itfaiyeye haber verdiklerini iddia ederken, oğlu Mustafa Ada ise kendi imkanlarıyla yangını söndürdüklerini, itfaiyenin gelmesine gerek kalmadığını ifade ederek geç gelmelerine tepki gösterdi. Yangın söndürüldükten sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.