Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralarında, aralarında eski milletvekili de var

27 Kasım 2024 02:09 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 02:24

Siverek-Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik de yer alıyor.

Otomobil karşı şeride daldı, servisle kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Otomobil karşı şeride daldı, servisle kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde feci bir zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek​ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılar arasında eski milletvekili Adil Çelik'in de olduğu öğrenildi. Çelik, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.