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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralarında, aralarında eski milletvekili de var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Kasım 2024 02:09 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 02:24

Siverek-Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 4 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik de yer alıyor.

Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde feci bir zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek​ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralarında, aralarında eski milletvekili de var - 1. Resim

Yaralılar arasında eski milletvekili Adil Çelik'in de olduğu öğrenildi. Çelik, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralarında, aralarında eski milletvekili de var - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 8 kişi yaralarında, aralarında eski milletvekili de var - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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