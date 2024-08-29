Şanlıurfa'daki arazi kavgası kanlı bitti! İki kişi feci şekilde hayatını kaybetti
Şanlıurfa'daki arazı kavgasında kan açtı. Çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada arazi kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin ikiz kardeş olduğu öğrenildi.
Siverek'te korkunç bir olay meydana geldi. Aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada Muzaffer, Turan, Ahmet, Kenan, Ferhat Akbulut, Fatih D. ile Leyla Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ÖLENLER İKİZ KARDEŞTİ
Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan isimli kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Diğer yaralılardan Fatih D.'nin ve Ahmet Akbulut'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, hastane ve kırsal mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.