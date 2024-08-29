Şanlıurfa'daki arazi kavgası kanlı bitti! İki kişi feci şekilde hayatını kaybetti

29 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:18

Husumetli aileler birbirine girdi! 1'i ağır çok sayıda yaralı var

Husumetli aileler birbirine girdi! 1'i ağır çok sayıda yaralı var

Siverek'te korkunç bir olay meydana geldi. Aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada Muzaffer, Turan, Ahmet, Kenan, Ferhat Akbulut, Fatih D. ile Leyla Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖLENLER İKİZ KARDEŞTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan isimli kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan Fatih D.'nin ve Ahmet Akbulut'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, hastane ve kırsal mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.