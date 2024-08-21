Şanlıurfa'dan kahreden haber! Kanala giren kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı

21 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:22

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen olayda; sulama kanalına giren 12 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf ve 16 yaşındaki ağabeyi İsa Hamadi, akıntıya kapıldı.

Çocukların akıntıya kapıldığını görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

ARAMA-KUTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama-kurtarma çalışmalarından kahreden haber geldi. Yaklaşık 3 kilometre uzakta kardeşlerden birinin cesedine ulaştı.

Yapılan incelemede cesedin İsa Hamadi'ye ait olduğu belirlendi. Ceset kanaldan çıkarılarak morga kaldırılırken, Yusuf'u arama çalışmaları ise devam ediyor.