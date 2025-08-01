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 | Murat Makas

Şantiyede silahlı-bıçaklı kavga! 2'si ağır 7 yaralı

Malatya'da şantiyede çıkan silahlı-bıçaklı kavga sonucu 2'si ağır 7 yaralanın olduğu bildirildi.

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Şantiyede silahlı-bıçaklı kavga! 2'si ağır 7 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:22

'da bir şantiyede yaklaşık 50 işçinin karıştığı silahlı-bıçaklı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şantiyede silahlı-bıçaklı kavga! 2'si ağır 7 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan M.C.P., S.P., M.P., M.P. ile F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, açılan ateş ve bıçak darbeleri sonucu F.K., A.İ., K.K., M.K., M.K., M.Ş.A. ve K.K. yaralandı. Olayda ayrıca yaklaşık 10 kişinin de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Şantiyede silahlı-bıçaklı kavga! 2'si ağır 7 yaralı

KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI

İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, UMKE, itfaiye ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Küçük çaplı bir yangının da çıktığı olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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#malatya
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#Şantiye Kavgası
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