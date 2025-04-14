Sapanca'da bungalov keyfi kabusa döndü! Gizli kameranın çıktığı yer kimsenin aklına gelmez

Ramazan Bayramı tatili için Sapanca’da bungalov kiralayan aile, konakladıkları yapıda gizli bir düzenek fark edince soluğu emniyette aldı. Mahrem alanları doğrudan gören kameranın yerleştirildiği nokta ise duyan herkesi şoke etti.

İstanbul’dan Ramazan Bayramı tatili için Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan bir aile, konakladıkları yapının yatak odasında gizlenmiş bir kamera bulduklarını iddia ederek polis ekiplerine başvurdu. Ailenin ifadesine göre, jakuzi ve yatak odasını görecek şekilde yerleştirilen gizli kamera, ampul içine saklanmış halde bulundu. Durumu fark eden aile, soluğu emniyette aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el konularak teknik incelemeye alındı.

"BENİM DÜŞTÜĞÜM DURUMA DÜŞMEYİN"

Ailesiyle birlikte konaklayan M.K. yaşadığı durumu sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:

“Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın altısında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde vakit geçirdi. Yazıklar olsun size. Bu gibi özel hayatı ihlal eden işletme ertesi gün, ‘Yerimiz müsaittir, misafirlerimizi bekleriz’ diye ilan verdi. Gizli kameraya dikkat, benden söylemesi.”

SAVİBU BAŞKANI ALAÇAM: "SABOTAJ DA DAHİL HER İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR"

Olayın yankı uyandırmasının ardından Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam da iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan sürecin hem derneği hem de Sapanca’daki turizm sektörünü tedirgin ettiğini belirten Alaçam, olayın adli mercilere intikal ettiğini, dijital materyallere el konulduğunu ve teknik analizlerin sürdüğünü ifade etti.

Alaçam, “Şu anda kamerayı kimin yerleştirdiği belli değil. Sabotaj ihtimali de dahil tüm senaryolar değerlendiriliyor. Bir işletmecinin bunu aleni şekilde yapacağına inanmak istemiyorum. Sapanca, yıllardır alın teriyle bir turizm markası haline geldi. Tek bir olayla tüm sektörü zan altında bırakmak doğru olmaz” dedi.

"OLAYIN YAŞANDIĞI BUNGALOV DERNEK ÜYESİ DEĞİL"

SAVİBU Başkanı, olayın yaşandığı işletmenin derneklerine üye olmadığını belirterek, “Derneğimiz yalnızca bakanlık onaylı, belgeli resmi işletmeleri kabul ediyor. Sapanca’da 5 binin üzerinde bungalov var, bunlardan 3 bini derneğimize bağlı. Kendi iç denetim sistemimiz var. Bu olay sonrası denetimleri daha da sıklaştıracağız. Özel ekiplerle tüm üyeleri ziyaret etmeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.

"SAPANCA MUHAFAZAKÂR BİR YAPIYA SAHİP, BU ZİHNİYETİ BARINDIRMAYIZ"

Alaçam açıklamasında Sapanca’nın toplumsal yapısına da vurgu yaparak şunları söyledi:

“Sapanca zaten yapı olarak muhafazakâr bir toplumdur, biz içimizde böyle insanları barındırmayız. Kimseyi zan altında bırakmak istemem ama böyle bir zihniyetteki insanların burada faaliyet göstermesine de izin vermeyiz. Telefonlarımız susmuyor, bazı işletmeler eski müşterilerinden tedirginlik mesajları alıyor. Ancak müşterilerimiz müsterih olsun; Sapanca güvenli bir turizm destinasyonudur.”

"O KAMERAYI BİR BAŞKASI DA YERLEŞTİRMİŞ OLABİLİR"

Kameranın kasıtlı olarak konulmuş olabileceği gibi başka ihtimallerin de değerlendirilmesi gerektiğini belirten Alaçam, “Ortada üç ampul var, biri bariz şekilde farklı ve mor ışık saçıyor. Zaten bunu gören herkes şüphelenir. Bir gün önce konaklayan biri de o kamerayı yerleştirmiş olabilir, uzaktan takip ediyor olabilir. Ülkede psikolojik sorunları olan insanlar var, bunu da göz ardı etmemeliyiz. Umarım kim yaptıysa en kısa sürede ortaya çıkar” dedi.

Alaçam ayrıca bazı misafirlerin geçmişte ödeme yapmamak için asılsız iddialarda bulunduklarını da hatırlatarak, “Ama böylesi hiç yaşanmamıştı” ifadesini kullandı.