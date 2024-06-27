Konya'da sapık patron genç kızı istismar etti, intihara sürükledi! Sözleri kan dondurdu: 'İstesem sana tecavüz ederim'

Ankara'ya giden genç kızı "Anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm. Yüzünü dağıtırım" sözleriyle bir otelde kalmaya zorla kabul ettirdiği ve burada cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. İddianamede Ganioğlu'nun kendisini şikayet etmek için karakola giden genç kızı orada bile tehdit ettiği belirtildi. Ganioğlu'nun Esma Güleser T'yi tehditle buluşmalara çağırdığı, zorla arabasına bindirip cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

Genç kızın kendisini istememesi üzerine, "Sen benimsin anla artık. İstesem sana tecavüz ederim" dediği, Esma'yı araçtan inip kaçmak isterken yakalayıp, kafasını aracın kapısına vurduğu, "Sen ya benim olacaksın yada kara toprağa gideceksin" dediği ortaya çıktı. Genç kız kendisinden şikayetçi olmak istediğinde de "Ben seni öldürürüm. Şikayetçi olamazsın. Şikayetçi olursan kendini ölmüş bil. Seni de aileni de öldürürüm" dediği bilgisi yer aldı.

İntihar girişiminden bir gün önce genç kızın şikayetçi olmak için karakola gittiği, Ganioğlu'nun da bir arkadaşı ile birlikte peşinden karakola geldiği, eliyle silah işareti yaparak, "Seninle görüşeceğiz" diyerek genç kızı tehdit ettiği, Esma'nın korkup şikayetten vazgeçtiği, bir gün sonrada girdiği bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.