Konya'da sapık patron genç kızı istismar etti, intihara sürükledi! Sözleri kan dondurdu: 'İstesem sana tecavüz ederim'
Konya'da İbrahim Gökay Ganioğlu isimli kişi, yanında çalışan 20 yaşındaki Esma Güleser T.'ye cinsel istismarda bulundu. Sapık patronun genç kıza 'İstesem sana tecavüz ederim' dediği öğrenildi. Esma Güleser T. ise yaşadıklarına daha fazla dayanamadı ve intihara kalkıştı.
Konya'nın Alaylar-2 Mahallesinde 29 Haziran günü iğrenç bir olay yaşandı. Bir inşaat firmasında çalışan 20 yaşındaki Esma Güleser T., patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Genç kız yaşadıklarından sonra intihara kalkıştı.
OLAYDAN SONRA 5 KEZ AMELİYAT OLDU
Sabah'ın haberine göre bunun üzerine patron Ganioğlu gözaltına alındı ve 4 Temmuz günü tutuklandı. Ganioğlu, 26 Eylül'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Esma ise olaydan sonra 5 kez ameliyat oldu. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.
'Zincirleme şekilde hakaret', 'Zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötü kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'Zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kadına karşı basit yaralama' suçlarından 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
SÖZLERİ KAN DONDURDU
İddianamede genç kızın uğradığı cinsel saldırı, tehdit, hakaret ve şiddet eylemleri tek tek sıralandı. Ganioğlu'nun Esma Güleser T'nin işe başlamasının ardından şirketteki odasına giderek genç kızın saçlarını okşadığı, yanağından makas aldığı belirtildi. Genç kızı ayrıca "Yanımda uyu" diyerek taciz ettiği, genç kızın kendisini istememesi üzerine, 'Bahçe evinizi, dükkanınızı yakarım. Senin hayatına musallat olurum. Sana rahat vermem. Kız kardeşini rahat bırakmam' şeklinde tehditlerde bulunduğu bilgisi yer aldı.
Ankara'ya giden genç kızı "Anneni, babanı, kardeşlerini öldürürüm. Yüzünü dağıtırım" sözleriyle bir otelde kalmaya zorla kabul ettirdiği ve burada cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. İddianamede Ganioğlu'nun kendisini şikayet etmek için karakola giden genç kızı orada bile tehdit ettiği belirtildi. Ganioğlu'nun Esma Güleser T'yi tehditle buluşmalara çağırdığı, zorla arabasına bindirip cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.
"İSTESEM SANA TECAVÜZ EDERİM"
Genç kızın kendisini istememesi üzerine, "Sen benimsin anla artık. İstesem sana tecavüz ederim" dediği, Esma'yı araçtan inip kaçmak isterken yakalayıp, kafasını aracın kapısına vurduğu, "Sen ya benim olacaksın yada kara toprağa gideceksin" dediği ortaya çıktı. Genç kız kendisinden şikayetçi olmak istediğinde de "Ben seni öldürürüm. Şikayetçi olamazsın. Şikayetçi olursan kendini ölmüş bil. Seni de aileni de öldürürüm" dediği bilgisi yer aldı.
İntihar girişiminden bir gün önce genç kızın şikayetçi olmak için karakola gittiği, Ganioğlu'nun da bir arkadaşı ile birlikte peşinden karakola geldiği, eliyle silah işareti yaparak, "Seninle görüşeceğiz" diyerek genç kızı tehdit ettiği, Esma'nın korkup şikayetten vazgeçtiği, bir gün sonrada girdiği bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.