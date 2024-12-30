Sapıkların yılbaşı partisine polis engeli! İnternetten bilet bile satmışlar

30 Aralık 2024 14:21 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:28

İstanbul Kadıköy'de internet ilanlarıyla "sapkın yılbaşı partisi" düzenledikleri ve aynı tür partilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beyoğlu sapıkları hakim karşısında! Pişkin savunmaları şoke etti: 'Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim'

Beyoğlu sapıkları hakim karşısında! Pişkin savunmaları şoke etti: 'Herkesin içerisinde cinsel istismarda bulunacak değilim'

İstanbul​'da sapkın içerikli organizasyonlar düzenleyen bir Instagram sayfası yılbaşı için de BDSM ve benzeri temalar içeren yılbaşı partisi hazırladı. Partiye katılmak isteyenler için sosyal medyadan bilet satış organizasyonu yapılırken İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, düzenlediği operasyonla sapık organizasyonu engelledi.

SAPKINLIK MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, internet sitesi üzerinden yayınlanan cinsel içerikli videolarla parti için bilet satışı yapılması üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışmasında, T.T. ve L.S. isimli şüphelilerin Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan ikamette parti düzenleyeceği belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda toplam 25 şüpheli gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Parti sırasında kullanılacağı değerlendirilen çok sayıda cinsel fantezi malzemesi ele geçirildi.

İKİ ORGANİZATÖR KODESİ BOYLADI

Şüphelilerden L.S. ve T.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken "müşteri" olarak değerlendirilen 23 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.