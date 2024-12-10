Saplantılı komşu dehşeti! Kadının hayatı kabusa döndü: Hem kendisi hem çocukları darp edildi

10 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:06

Ankara’da saplantılı komşusunun arkadaşlık isteğini reddeden kadının hayatı zehir oldu. Komşusu ve onun yakınları tarafından kendisinin ve çocuklarının sürekli darp edildiğini söyleyen kadın, yetkililerden yardım istedi. Kadının kızı ise sürekli ölüm tehditleri aldıklarını belirtti.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan olayda; 44 yaşındaki Sevda Çiftçi, iki yıl önce kendisine ilgi duyduğunu ve arkadaş olmak istediğini söyleyen komşusu H.A.’nın teklifini kabul etmeyince hayatı kabusa döndü.

ADAMIN YAKINLARI KADININ ÇOCUKLARINI DARP ETTİ

Çiftçi arkadaşlık teklifini reddedince H.A.’nın kendisine takıntılı hale geldiğini ve komşusu ile onun yakınları tarafından çocuklarıyla birlikte defalarca darp edildiğini öne sürdü.

HEM KENDİSİNİN HEM DE ÇOCUKLARININ CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

Son yaşanan olayın ardından evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Çiftçi, sürekli ölüm tehditleri aldıklarını ve çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

BU SÜREÇTE İŞİNİ DE KAYBETTİ

Evlerine giremediklerini ve günlerdir farklı yerlerde kaldıklarını belirten Çiftçi, bu süreçte işini de kaybettiğini söyledi. 12 yıl önce eşinden boşanan ve 5 çocuğunu tek başına büyüttüğünü anlatan Çiftçi, yaşadıklarının hayatlarını kabusa çevirdiğini aktardı.

"SÜREKLİ 'ÜZERİNİZE TOPRAK ATACAĞIZ' DİYE TEHDİT EDİYORLAR"

Çiftçi’nin darp edilen kızlarından Yağmur Koçakİ “Annem bizi korumak için durumu bir süre gizlemiş. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yokken komşularımızın kötü bakışlarına maruz kalmaya başladık. Başka bir komşumuz onlarla kavga etmişti. Bizi gördüklerine saldırmaya başladılar. Toplanıp kardeşimi dövdüler. Son olayda ise saldırganlar yine toplanmıştı. Binaya içlerinden biri girdi ve geçerken kardeşime omuz attı. Ben de uyardım ve gitmesini istedim. Söylenmeye başladı ve saldırdı. Arbede çıktı. O sırada diğer kişiler de binaya girdi. Kardeşimi asansör içine çektiler. Bir erkek tekme tokat dövdü kardeşimi. Ben de kafama darbe aldım. Başım döndü ve yere düştü. Sürekli ‘Üzerinize toprak atacağız’ diye tehdit ediyorlar. Hakaretlere uğruyoruz. Bizi yaşadığımız apartmana almayacaklarını söylediler. Koruma kararı alınmasını istiyoruz. Taşınacağız ama takip edileceğiz, bunu biliyorum. Bir şeylerin yapılması gerekiyor. Can güvenliğimiz yok” ifadelerine yer verdi.