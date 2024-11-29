Saplantılı sevgilisi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Genç kız: Can güvenliğim yok, yurda giremiyorum

29 Kasım 2024 09:52 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:10

Konya'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldüresiye dövülen üniversite öğrencisi genç korkudan kaldığı yurda gidemediğini söyledi. Genç kız, "Arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Can güvenliğim yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de hem hukuki hem de psikolojik açıdan yanımda olduklarını söylediler. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp kendimi derslerime vermek istiyorum" dedi. İşte detaylar...

Konya​'da, kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi S.A.'yı sabaha kadar döverek işkence yapan H.S. gözaltına alınıp serbest bırakıldı. H.S'nin serbest bırakılmasının ardından genç kız korkudan kaldığı yurda gidemediğini söyledi.

DARP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; korkunç olay sonrası S.A.'nın darp raporu ortaya çıktı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek kontrolden geçen S.A.'nın yüzünün dışında sırt bölgelerinde ve koltukaltı kısmında da çizgi şeklinde izlere rastlandığı kaydedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi. Genç kızın Gaziantep'e ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

Genç kıza dehşeti yaşayan H.S.'nin ifadesine hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin S. genç kızın gittikleri gece kulübünde sinir krizi geçirip kendi kendini yaraladığını ileri sürdü. S.A.'ya attığı 'Pişmanım' mesajını ise "Onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" diye savunmuştu.

KORKUDAN YURDA GİDEMİYORUM

H.S'nin serbest bırakılması üzerine açıklama yapan genç kız, "Serbest kaldığını duyunca korktuğum için kaldığım yurda bile gidemiyorum. Arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Can güvenliğim yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de hem hukuki hem de psikolojik açıdan yanımda olduklarını söylediler. Bu süreci en iyi şekilde atlatıp kendimi derslerime vermek istiyorum" dedi.