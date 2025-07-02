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 | Banu İriç

Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete inceleme

Son dakika: Saraçhane'de CHP'nin düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaret içerikli sözler sonrası inceleme başlatıldı.

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Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete inceleme
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 00:54

Yolsuzluk soruşturmasında görevinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü günü sebebiyle CHP tarafından düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sloganlar atıldı.

SLOGANLARI ATANLARA İNCELEME

Provokasyonlara sahne olan mitingde bu sloganları atanlara dair inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete inceleme

ÖZEL DE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "cunta başkanı" tabirini kullandı. Özel "Bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var; milletin geçmişte Cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi: Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değil, cunta başkanıdır." sözlerini sarf etti.

FAHRETTİN ALTUN: "YARGIYA TEHDİT VE İTİBARSIZLAŞTIRMA"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özel'in bu sözlerine tepki göstererek sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik “cunta başkanı” gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir.

Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi “siyasi muhalefet” saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yargı süreçleri, bağımsız mahkemeler eliyle yürütülmektedir. Devam eden bu hukuki sürece yönelik “darbe planı”, “cunta”, “komplo” gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır.

Ayrıca, herhangi bir somut veriye dayanmayan “kayyım listeleri hazırlandı” şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir.

Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır. "

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#recep tayyip erdoğan
#hakaret
#yolsuzluk
#yargı
#Gündem
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Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
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