Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Saraçhane'de polise asitli saldırı! Polis yaralandı, üniforması eridi

İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de göstericiler ile polis karşı karşıya gelirken; çıkan olaylar sırasında polise asitli saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonrası bir polis memuru hafif yaralanırken; üniformasının ise bazı yerlerinin eridiği görüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 03:47
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 03:47

Türkiye'nin gündemine oturan Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrası tansiyon neredeyse hiç düşmüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunurken taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alındı.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

Ayrıca Saraçhane'de maskeyle kendini gizleyen bazı göstericiler polise asitle saldırdı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Polise asitle saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı:

"Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz! Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika! Ekrem İmamoğlu'na tutuklama talep edildi
Ekrem İmamoğlu’nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı! İddiaları kabul etmedi: "Bunun bana sorulmasını..."
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.