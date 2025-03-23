Saraçhane'de polise asitli saldırı! Polis yaralandı, üniforması eridi

İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de göstericiler ile polis karşı karşıya gelirken; çıkan olaylar sırasında polise asitli saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonrası bir polis memuru hafif yaralanırken; üniformasının ise bazı yerlerinin eridiği görüldü.

Türkiye'nin gündemine oturan Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrası tansiyon neredeyse hiç düşmüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulunurken taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alındı.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

Ayrıca Saraçhane'de maskeyle kendini gizleyen bazı göstericiler polise asitle saldırdı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Polise asitle saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı:

"Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz! Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir."