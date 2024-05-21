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Saraçhane'deki 1 Mayıs olaylarında polise saldıran 27 kişi daha yakalandı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 10:44 - Güncelleme : 21 May 2024 10:45
Saraçhane&#039;deki 1 Mayıs olaylarında polise saldıran 27 kişi daha yakalandı

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs'ta polislere taş ve sopayla saldırdığı sonradan tespit edilen 39 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

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Soruşturma çerçevesinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden 49’u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

27 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Saraçhane'deki 1 Mayıs olaylarında polise saldıran 27 kişi daha yakalandı - 2. Resim

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 zanlıyı yakaladı, 12 şüpheliyi ise arıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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