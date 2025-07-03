Saraçhane'deki gösterilerden 15 kişi için tutuklama talebi

Son dakika haberi: Saraçhane mitinginde gözaltına alınan 19 kişi için adli kontrol istenirken, 15 kişi için tutuklama talep edildi.

Saraçhane'de düzenlenen miting sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklama talebiyle 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda 1 Temmuz'da düzenlenen miting esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, güvenlik güçlerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 34 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

AA'daki habere göre Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

15 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden, 15'i için tutuklama istenirken 19 kişi için de adli kontrol uygulanması talep edildi. Şüphelilerden 8'i, işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.