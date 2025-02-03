Sarallar örgütü üyesini kaçırmaktan Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak da tutuklandı! Olay gününü anlattı

03 Şubat 2025 21:06 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 21:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri iddia edilen 7 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında Edirne’de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü, komiser, polis memurları ve Gümrük Muhafaza memurunun yanı sıra ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da bulunuyor.

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında, “Sarallar” suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım’ı kaçırmaya çalıştıkları belirlenen Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt, Komiser V.G., polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A., iş insanı Ener Aktaş ve ünlü şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltına alınmıştı.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ KENAN KOÇAK TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suçluyu kayırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Kenan Koçak’ın ifadesine ulaşıldı. Koçak, soruşturma kapsamında verdiği beyanında, olay günü yaşananları detaylı şekilde anlattı.

Koçak, çocukluk arkadaşı olan Ener Aktaş’ı uzun yıllardır tanıdığını ve onun emlak ile araç alım satım işleriyle uğraştığını belirtti. Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ise 1-2 yıldır tanıştığını ifade eden Koçak, "Onunla en fazla 3-4 kez görüştük, aramızda herhangi bir ticari ilişki ya da husumet yok. Turan Yıldırım’ı ise daha önce hiç tanımıyorum, olay günü ilk kez gördüm ve firari olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Olayın yaşandığı günü anlatan Koçak, bir gün önce Ener Aktaş’ın kendisini arayarak Yunanistan’a tatile davet ettiğini, kendisinin de teklifi kabul ettiğini söyledi. Sabah saatlerinde Ataşehir’de Aktaş’ın evine gittiğini belirten Koçak, aşağı indiklerinde Aktaş’ın Turan Yıldırım ile konuşmaya başladığını fark ettiğini söyledi. Daha sonra Emniyet Müdürü Karakurt’un aracına bindiklerini ve kendisinin ön koltuğa geçtiğini anlatan Koçak, arka koltuktaki Yıldırım’a, "Sen de mi bizimle geliyorsun? Pasaport ve vizen var mı?" diye sorduğunu, Yıldırım’ın ise kendisine İngiltere vizesini gösterdiğini aktardı.

Ardından hep birlikte İpsala Sınır Kapısı’na gittiklerini belirten Koçak, sınır geçiş işlemlerini tamamladıklarını ancak Yunan yetkililerin Turan Yıldırım’ın pasaportunun kayıp göründüğünü belirterek geçişine izin vermediğini söyledi. Yıldırım’ın kendilerine "Beni free shop’a bırakın, araç çağıracağım" dediğini ifade eden Koçak, onu orada bıraktıklarını ve daha sonra Aktaş ile birlikte Yunanistan’a geçerek iki gün tatil yapıp Türkiye’ye geri döndüklerini dile getirdi.