Sarallar suç örgütüne 5 ilde operasyon: 31 şüpheli yakalandı

28 Aralık 2024 15:51 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişme yaşandı. İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma​ Bürosu tarafından kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen ve liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Türkiye'de 58 şüphelinin 'suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'kasten yaralama', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçları olmak üzere 14 eyleme karıştığı; 58 şüpheliden 2’sinin cezaevinde, 5’inin ise yurtdışında olduğu tespit edildi.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde belirlenen 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Trabzon, Manisa, Muğla ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.