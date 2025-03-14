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 | Baran Aksoy

Sarallar, ünlü iş adamı Abdullah Taşkın'a kabusu yaşattı! Silah zoruyla milyonlarca TL'lik vurgun

İstanbul'da Sarallar suç örgütü, silah zoruyla ünlü iş adamı Abdullah Taşkın'a kabusu yaşattı. Sarallar, Taşkın'ın milyonlarca liralık otomobillerine, onlarca ev ve arazisine el koydu. İşte Taşkın ailesine hayatını kabus eden olayın detayları...

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Sarallar, ünlü iş adamı Abdullah Taşkın'a kabusu yaşattı! Silah zoruyla milyonlarca TL'lik vurgun
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 11:32

İstanbul’da liderliğini İlyas (Alaattin) Saral’ın yaptığı ve "Sarallar" olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çetenin, ünlü iş insanı Abdullah Taşkın ve eşine aylarca kabusu yaşattığı öğrenildi. Milyonlarca liralık dolandırıcılık olayının ayrıntılarına ulaşıldı.

KABUS KOMŞULARIYLA KONUŞURKEN BAŞLADI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ART Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksun Taşkın’ın, komşuları Hüsnü Kerem S. ile yaptıkları bir sohbet sırasında döviz almak istediklerini söyledi. Taşkın çiftinin kabusu da bu istekle birlikte başlamış oldu.

“PARAYI ALAATTİN SARAL’A VERDİK"

Hüsnü Kerem S., bu talebi üzerine Taşkın'ı Turan Yıldırım adlı kişiyle tanıştırdı. Abdullah Taşkın, 1 milyon dolar değerinde döviz almak için Yıldırım’ın hesabına ödeme yaptı, ancak paranın karşılığında döviz hesaba geçmedi. Taşkın parasını geri istediğinde Yıldırım’dan “Parayı Alaattin Saral’a verdik. Paranızı almak için Sarallar ile görüşmeniz gerekiyor" cevabını aldı.

ODAYA ÇEKİLİP DARP EDİLDİ

Bu olaydan iki ay sonra Abdullah Taşkın, Yeniköy'de bulunan Fikret A.'ya ait restorana çağrıldı. Çağrıldığı yere giden Taşkın, burada özel bir odaya çekildi. Aralarında Ali U.'nun da bulunduğu 12 kişi Taşkın'ı feci şekilde etti.

NE VARSA EL KOYDULAR...

Beylikdüzü'nde bir ofise çağırılan Taşkın, Yılmaz T. isimli şahsa milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilini, Akay A.'ya ise Silivri Fener'de bulunan 10 dönümlük arsayı ve Çorlu'da bulunan 181 dönümlük tarlayı devretti. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Reyhan Göksün Taşkın, babasından kalma milyonlarca liralık özel otomobilini de bu kişilere devretmek zorunda kaldı. Taşkın çifti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek Alaattin S., Burhannettin S., Serkan S., Talat S., Rüstem S., Özgür S., Sebahattin A., Recep K., Turan Y., Ali Uğur U., Hüsnü Keren Ş., Yusuf Ş., Yılmaz T., İskender A. hakkında şikâyetçi oldu.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Sarallar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli, Trabzon, Manisa, Muğla, Kars illerinde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Y. ile ünlü bir et restoranının sahibi Fikret A.'nın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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