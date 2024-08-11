Sardes Antik Kenti, perseid meteor yağmuruyla süslendi

11 Ağustos 2024 17:40 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 17:42

Ağustos ayının sevilen gökyüzü olayı perseid meteor yağmuru, Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kentinde gözlendi.

5000 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

5000 yıllık geçmişe sahip ve Lidya Krallığına başkentlik yapan Sardes Antik Kenti, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu biliniyor.

Şehrin ışıklarından uzak bir noktada bulunması nedeniyle astrofotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken Sardes Antik Kenti'ndeki Artemis Tapınağı ve Gymnasium, samanyolu galaksisi ve perseid meteor yağmurunun buluşma noktası oldu.

GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ

İhlas Haber Ajansı tarafından timelapse tekniğiyle çekilen masalsı görüntülerde yüzlerce meteor Sardes Antik Kentinin karanlık semalarında gökyüzü şöleni yaşattı.

PERSEİD METEOR YAĞMURU

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin her yıl ağustos ayında dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru bu adı gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus Takımyıldızı'na denk geldiği için alıyor