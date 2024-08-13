Sardes Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Thymbra Muharebesi'nden izler bulundu

13 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:15

Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, M.Ö. 546'da Lidya Kralı Kroisos ile Pers İmparatoru 2. Kiros arasında geçen ve Lidya Krallığı’nın yenilerek başkent Sardes’in fethedilmesi ile sonuçlanan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı.

İKİ ASKER İSKELETİ BULUNDU

Batı Anadolu’nun Pers hakimiyetine girmesi ile sonuçlanan muharebede, yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen ve bu yılki kazılarda ortaya çıkartılan anıtsal sur duvarının altında 20-25 yaşlarına ait iki asker iskeleti bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, asker iskeletlerinin özellikle kafa ve kollarında kılıçla yaralanmalarına dair izler bulunduğunu, askerlerin avuçlarının içinde taş tespit edildiğini kaydetti.

İSKELETLERDE YARALANMALAR MEVCUT

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, “Bu yıl gerçekleştirilen anıtsal sur duvarı kazısında 2 askere ait iskelet ortaya çıkartıldı. Büyük Kiros ve Kroisos arasında gerçekleşen Thymbra Muharebesi Lidya Krallığı’nın yenilmesi ve Sardes’in fethedilmesi ile sonuçlandı. Anıtsal sur duvarının dibinde Pers tahribatı katmanında bulunan asker iskeletlerinin 20-25’li yaşlara ait olduğunu değerlendiriyoruz. İskeletler de kılıç ve benzeri silahlara ait yaralanmalar mevcut. Bu askerlerin savaştan sonra gömülmeden veya bir tören düzenlenemeden sur duvarı yıkıntılarına atıldığını düşünüyoruz. Bir askerin avucunun içinde taş tespit edildi. Bu taşın sapan taşı olma ihtimali yüksek. Bu askerler, sur duvarının dibine atıldığına göre galip gelen Perslere ait askeri personel değil mağlup olan Lidyalıların askerleri” dedi.

İSKELETLE BİRLİKTE MİĞFER BULUNDU

Lidya askerlerine ait olduğu tespit edilen iskeletlerin yanında bir adet miğfer bulunduğunu belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill “Askerlerin iskeletlerinde yaptığımız incelemede, kemiklerde sıkışma mevcut. Bu, çok ağır zırhlar giydiklerini işaret ediyor. İskeletlerin yanında ayrıca miğfer de bulundu. Bu miğfer şu anda Manisa Müzesi’nde. Bir iskeletin kolunda ise kırık mevcut. Asker muhtemelen kendini savunurken bir savaş aleti ile kırılmış” diye konuştu.