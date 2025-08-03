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 | Berkay Alptekin

Sarhoş adam mahalleyi ayağa kaldırdı! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt'ta aşırı alkol alan bir şahıs bilinmeyen bir nedenle öfkelenip mahalleyi ayağa kaldırdı. Park halindeki otomobilleri tekmeleyerek etrafa küfürler eden şahıs, çevre sakinlerine ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 12:07

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1833'üncü sokakta yaşandı. İddiaya göre, sokağa sarhoş halde gelen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki arabalara saldırıp etrafa küfürler savurdu.

Gece saatlerinde mahalleyi ayağa kaldıran sarhoş adam, sokakta bağırarak küfürler etti. Neden öfkelendiği bilinmeyen şahıs çevredekilere zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri etrafa küfürler edip arabalara saldıran şahsı güçlükle sakinleştirdi. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sarhoş adam mahalleyi ayağa kaldırdı! Ortalık savaş alanına döndü

ŞAHSIN YAKINLARI ZARARI KARŞILAYACAK

Görüntülerde, alkollü olduğu ileri sürülen kişinin çevreye küfürler ederek park halindeki otomobilleri tekmelediği, olay yerine gelen polis ekiplerinin ise kendisini sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Alkollü şahıs gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen yakınlarının ise zarar gören araçların sahiplerine masrafları karşılayacaklarını söyledikleri iddia edildi.

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ETİKETLER
#saldırı
#kavga
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#trafik cezası
#Sarhoşluk
#Polisin Müdahalesi
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