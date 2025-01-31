Sarı serum faciası bir can daha aldı! Genç kadın aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

31 Ocak 2025 16:18 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:19

Sarı serum faciası büyümeye devam ediyor. Adana'da bir eczacı kalfası, rahatsızlanan kadına sarı serum verdi. Serumu aldıktan sonra durumu kötüye giden kadın hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sarı serum faciası gündeme oturdu. Serum aldıktan kısa süre sonra fenalaşan Mehmet Gündoğan hayatını kaybetti. Korkunç olayın bir benzeri de Adana'da yaşandı. 2 çocuk annesi Selinay Fidancan rahatsızlanınca mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek halk arasında “Sarı Serum” verdi.

SERUM TAKILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadın serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Genç kadın, eşi Seyfican Yüksekbaş'ın haber vermesi üzerine ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. Genç kadının burada duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak 18 Ocak günü hayatını kaybetti. Bunun üzerine polis eşinin ifadesine başvurdu. Seyfican Yüksekbaş ifadesinde, rahatsızlanınca eczacı kalfasının eve gelip serum verdiğini söyledi. Bunun üzerine eczacı kalfası Murat M.'nin polis merkezine götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kadın ise toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.