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Sarı serum faciası bir can daha aldı! Genç kadın aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ocak 2025 16:18 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:19
Sarı serum faciası bir can daha aldı! Genç kadın aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Sarı serum faciası büyümeye devam ediyor. Adana'da bir eczacı kalfası, rahatsızlanan kadına sarı serum verdi. Serumu aldıktan sonra durumu kötüye giden kadın hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sarı serum faciası gündeme oturdu. Serum aldıktan kısa süre sonra fenalaşan Mehmet Gündoğan hayatını kaybetti. Korkunç olayın bir benzeri de Adana'da yaşandı. 2 çocuk annesi Selinay Fidancan rahatsızlanınca mahalledeki eczanede çalışan  kalfa eve gelerek halk arasında “Sarı Serum” verdi.Sarı serum faciası bir can daha aldı! Genç kadın aniden fenalaşarak hayatını kaybetti - 1. Resim

SERUM TAKILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ 

Genç kadın serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Genç kadın, eşi Seyfican Yüksekbaş'ın haber vermesi üzerine ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. Genç kadının burada duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak 18 Ocak günü hayatını kaybetti. Bunun üzerine polis eşinin ifadesine başvurdu. Seyfican Yüksekbaş ifadesinde, rahatsızlanınca eczacı kalfasının eve gelip serum verdiğini söyledi. Bunun üzerine eczacı kalfası Murat M.'nin polis merkezine götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kadın ise toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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