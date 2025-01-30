Sarı serum faciasında korkunç detaylar! Hastanın kanını değiştirince...

30 Ocak 2025 12:44 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 12:55

Afyonkarahisar'da yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, sarı serum bağlandıktan sonra hayatını kaybetti. Türkiye'nin gündemine oturan olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında devlet hastanesinde görevliyken alkollü bir iş adamının kanını değiştirdiği için yargılandığı ve diplomasının iptal edildiği iddia edildi.

Acil servislerde sarı serum tehlikesi! Taktırırken bir kez daha düşünün

Acil servislerde sarı serum tehlikesi! Taktırırken bir kez daha düşünün

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren özel bir kliniğe grip şikayetiyle giden 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan'a halk arasında 'atom' olarak tabir edilen sarı serum takıldı. Serum bittikten sonra fenalaşan Gündoğan'ın aniden fenalaştı, nefesi kesildi. Klinikte ilk müdahalenin yapılmadığı genç adam hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN İDDİA: DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birinin, 2022 yılında ‘iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü devlet hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile ilgili yargılanan doktor olduğu öne sürüldü. Mert B. isimli doktor, olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

DİPLOMASI İPTAL EDİLİNCE İSMİ TABELADAN SİLİNDİ

Mert B.'nin davası devam ederken açılan idari soruşturma çerçevesinde devlet hastanesi ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Mert B.'nin diploma iptali sonrası sarı serum faciasının yaşandığı kliniği Uydukent semtinde bir başka doktorla birlikte açtığı, ardından işletmeye başladığı kaydedildi. Ardından Mert B.'nin diploması mahkeme kararı ile iptal edilince İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan şikayetler sonrası Mert B.'nin isminin klinikteki tabeladan silindiği ancak şahsın burada doktor unvanı ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü.

Öte yandan, facianın yaşandığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.