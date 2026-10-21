Karadeniz’de ağır hava şartları nedeniyle karaya oturan 238 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'BANDA' isimli petrol tankerini kurtarma çalışmaları tamamlandı.

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HABERİN ÖZETİ Sarıyer açıklarında kıyıya vuran petrol tankeri kurtarıldı Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan Liberya bayraklı "Banda" tankeri, Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalarla kurtarılarak yeniden yüzdürüldü. Tanker, 15 Ekim'de İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle kontrolünü kaybederek kıyıya vurmuştu. Gemi, 238 metre boyunda ve Liberya bayraklıdır. Kurtarma operasyonu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün balıkadam ekibi, KEGM-4 botu, Nene Hatun acil müdahale gemisi, 'Kurtarma-8' ve 'Şark' römorkörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kıyıya vuran gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GEMİ YENİDEN YÜZDÜRÜLDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan Liberya bayraklı "Banda" tankerinin, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak yeniden yüzdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu. "Banda" gemisinin kurtarıldığı ifade edilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI"

"Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı 'Banda' tankeri, İstanbul, Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balıkadam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun acil müdahale gemimiz, 'Kurtarma-8' ve 'Şark' römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi."

MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle kontrolünü kaybeden tanker, 15 Ekim'de kıyıya vurmuştu. Kıyıya vuran gemide 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.