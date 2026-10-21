Sarıyer açıklarında kıyıya vuran petrol tankeri kurtarıldı

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İstanbul
Karadeniz’de ağır hava şartları nedeniyle karaya oturan 238 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'BANDA' isimli petrol tankerini kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan Liberya bayraklı "Banda" tankerinin, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak yeniden yüzdürüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu. "Banda" gemisinin kurtarıldığı ifade edilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı 'Banda' tankeri, İstanbul, Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balıkadam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun acil müdahale gemimiz, 'Kurtarma-8' ve 'Şark' römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi."
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle kontrolünü kaybeden tanker, 15 Ekim'de kıyıya vurmuştu. Kıyıya vuran gemide 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.