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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 05:05

Sarıyer açıklarında kıyıya vuran petrol tankeri kurtarıldı

İstanbul'da geçen hafta etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz'de kıyıya vuran petrol tankeri, Sarıyer açıklarında yürütülen çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 05:05

’de ağır hava şartları nedeniyle karaya oturan 238 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'BANDA' isimli petrol tankerini kurtarma çalışmaları tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ

Sarıyer açıklarında kıyıya vuran petrol tankeri kurtarıldı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan Liberya bayraklı "Banda" tankeri, Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalarla kurtarılarak yeniden yüzdürüldü.
Tanker, 15 Ekim'de İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle kontrolünü kaybederek kıyıya vurmuştu.
Gemi, 238 metre boyunda ve Liberya bayraklıdır.
Kurtarma operasyonu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün balıkadam ekibi, KEGM-4 botu, Nene Hatun acil müdahale gemisi, 'Kurtarma-8' ve 'Şark' römorkörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kıyıya vuran gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

GEMİ YENİDEN YÜZDÜRÜLDÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan Liberya bayraklı "Banda" tankerinin, 'un ilçesi Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda kurtarılarak yeniden yüzdürüldüğünü bildirdi.

Sarıyer açıklarında kıyıya vuran petrol tankeri kurtarıldı

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu. "Banda" gemisinin kurtarıldığı ifade edilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sarıyer açıklarında kıyıya vuran petrol tankeri kurtarıldı

"KURTARMA OPERASYONU BAŞARILI"

"Karadeniz'de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı 'Banda' tankeri, İstanbul, Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı balıkadam ekibimizin su altı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, KEGM-4 botumuz, Nene Hatun acil müdahale gemimiz, 'Kurtarma-8' ve 'Şark' römorkörlerimizin katılımıyla kurtarma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi."

Sarıyer açıklarında kıyıya vuran petrol tankeri kurtarıldı

MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle kontrolünü kaybeden tanker, 15 Ekim'de kıyıya vurmuştu. Kıyıya vuran gemide 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

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#İstanbul
#karadeniz
#sarıyer
#Liberya
#Banda
#Gündem
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