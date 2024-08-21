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Paylaştığı fotoğraf sonu oldu! 16 yaşındaki çocuğu döve döve öldürdüler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:41
Paylaştığı fotoğraf sonu oldu! 16 yaşındaki çocuğu döve döve öldürdüler

İstanbul Sarıyer'de 16 yaşındaki Emir Koçhan, yaşıtları tarafından korkunç şekilde dövülerek hayatını kaybetti. Koçhan'ın bir duvar yazısı önünde çekildiği fotoğraf yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sarıyer Ayazağa'da 16 yaşındaki Emir Koçhan, ‘Ayazağa kedileri geliyor' yazısı önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Genç adam, fotoğrafı paylaştıktan sonra yorumların ardı arkası kesilmedi. Tartışmalara neden olan yorumlar sonrası,  Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti. 

DÖVEREK ÖLDÜRDÜLER 

Durumu öğrenen diğer grup ise Koçhan'ın bulunduğu bölgeye gitti. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Koçhan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Paylaştığı Fotoğraf Sonu Oldu: 16 Yaşındaki Genci Darbederek Öldürdüler

Ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti. Koçhan'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Paylaştığı Fotoğraf Sonu Oldu: 16 Yaşındaki Genci Darbederek Öldürdüler - Resim : 1

4 KİŞİ TUTUKLANDI 

Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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